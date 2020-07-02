В Індії наречений помер через два дні після весілля від ускладнень, викликаних коронавірусом. Інфекцію діагностували також вже у 111 гостей.

Члени сім'ї нареченого дозволили провести йому весілля, незважаючи на симптоми COVID-19 у нього. Про це повідомляє видання CNN.

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Весілля відбулося в середині червня. Перед цим у нареченого була температура, а через два дні він помер, коли їхав у лікарню.

Після цього місцева влада почала відстежувати контакти і проводити масовий скринінг. З майже 400 гостей заходу інфікованими виявилися 111 осіб. Більшість заражених виявилися безсимптомними, але були ізольовані в карантинних центрах.

Наразі невідомо, чи джерелом спалаху коронавірусу став саме наречений.



Коронавірус в Індії / Ілюстративне фото / Getty Images