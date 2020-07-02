В Индии жених умер через два дня после свадьбы от осложнений, вызванных коронавирусом. Инфекцию диагностировали также уже у 111 гостей.

Члены семьи жениха позволили провести ему свадьбу, несмотря на симптомы COVID-19 у него. Об этом сообщает издание CNN.

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Свадьба состоялась в середине июня. Перед этим у жениха была температура, а через два дня он умер, когда ехал в больницу.

После этого местные власти начали отслеживать контакты и проводить массовый скрининг. Из почти 400 гостей мероприятия инфицированными оказались 111 человек. Большинство зараженных оказались бессимптомными, но были изолированы в карантинных центрах.

Пока неизвестно, стал ли именно жених источником вспышки коронавируса.



Коронавирус в Индии / Иллюстративное фото / Getty Images