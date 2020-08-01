В індійському штаті Андхра-Прадеш отруїлися антисептичним засобом 10 людей. Напередодні там запровадили локальний карантин.

Смерть від антисептика

У штаті також заборонили продаж алкоголю через спалах коронавірусу. Про це повідомляє BBC.

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Через те, що алкоголь там недоступний, вони вирішили скористатись більш поширеним засобом, який легко дістати. Відтак, люди вжили антисептик на основі спирту з безалкогольними напоями чи водою. Це і призвело до смерті.

За словами місцевої поліції, усі загиблі мали залежність від алкоголю. Наразі правоохоронці перевіряють, чи не було в антисептиках токсичних речовин. Усі зразки засобу вже надіслали на хімічний аналіз.

Карантин в Індії

Крім того, Федеральний уряд Індії відновив більшість підприємств, щоби запобігти сильному економічному краху. На початку цього тижня було оголошено, що йоги та тренажерні зали відкриють, а також знімуть обмеження на пересування.

Однак багато штатів та міст продовжують застосовувати карантинні обмеження в певних областях через пандемію. Зокрема, у штаті, де стався інцидент підтверджені випадки коронавірусу за останній місяць зросли в 9 разів.