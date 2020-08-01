В индийском штате Андхра-Прадеш отравились антисептическим средством 10 человек. Накануне там ввели локальный карантин.

Смерть от антисептика

В штате также запретили продажу алкоголя из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает BBC.

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Так как алкоголь там недоступен, они решили воспользоваться более распространенным средством, которое легко достать. Следовательно, люди употребляли антисептик на основе спирта с безалкогольными напитками или водой. Это и привело к смерти.

По словам местной полиции, все погибшие имели зависимость от алкоголя. Сейчас правоохранители проверяют, не было ли в антисептиках токсичных веществ. Все образцы средства уже направили на химический анализ.

Карантин в Индии

Кроме того, Федеральное правительство Индии восстановило большинство предприятий, чтобы предотвратить сильный экономический крах. В начале этой недели было объявлено, что йоги и тренажерные залы откроют, а также снимут ограничения на передвижение.

Однако многие штаты и города продолжают применять карантин в определенных областях из-за пандемии. В частности, в штате, где произошел инцидент подтвержденные случаи коронавируса за последний месяц выросли в 9 раз.