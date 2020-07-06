Індія зайняла третє місце серед країн світу за кількістю підтверджених випадків на коронавірусну інфекцію.

Станом на 6 липня в Індії зафіксовано 697 836 випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані Worldometer.

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Днем раніше третє місце очолювала Росія, однак тепер в Індії зафіксовано більшу кількість хворих на COVID-19.

На першому місці залишаються США, де підтверджено 2 982 928 випадків. На другому місці – Бразилія, де виявлено 1 604 585 заражених.

За кількістю смертельних випадків за минулу добу від ускладнень, викликаних COVID-19, лідирують Бразилія (535), Мексика (523), Індія (421), США (251) та Перу (177).

Від початку пандемії у світі коронавірус виявили у 11 464 626 людей. 6 188 349 пацієнтів вже одужали, але 534 571 хворий помер.

До слова, загалом в Україні підтвердили 49 043 випадків інфікування. 1 262 людини померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 21 703 особи одужали.