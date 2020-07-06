Индия заняла третье место среди стран мира по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

По состоянию на 6 июля в Индии зафиксировано 697 836 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

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Днем ранее третье место возглавляла Россия, однако теперь в Индии зафиксировано большее количество больных COVID-19.

На первом месте остаются США, где подтверждено 2 982 928 случаев. На втором месте – Бразилия, где выявлено 1 604 585 зараженных.

По количеству смертельных случаев за прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, лидируют Бразилия (535), Мексика (523), Индия (421), США (251) и Перу (177).

С начала пандемии в мире коронавирус обнаружили у 11 464 626 человек. 6 188 349 пациентов уже выздоровели, но 534 571 больной умер.

К слову, всего в Украине подтвердили 49 043 случаев инфицирования. 1 262 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 21 703 лица выздоровели.