Индия вышла на третье место по количеству больных COVID-19
Индия заняла третье место среди стран мира по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
По состоянию на 6 июля в Индии зафиксировано 697 836 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Читайте также Не из Китая: британские ученые озвучили новую версию происхождения COVID-19
Днем ранее третье место возглавляла Россия, однако теперь в Индии зафиксировано большее количество больных COVID-19.
На первом месте остаются США, где подтверждено 2 982 928 случаев. На втором месте – Бразилия, где выявлено 1 604 585 зараженных.
По количеству смертельных случаев за прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, лидируют Бразилия (535), Мексика (523), Индия (421), США (251) и Перу (177).
К слову, всего в Украине подтвердили 49 043 случаев инфицирования. 1 262 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 21 703 лица выздоровели.