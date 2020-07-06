До сих пор считалось, что коронавирус зародился в китайском городе Ухань, откуда впоследствии распространился в мире. Однако, по мнению британского ученого, COVID-19 существовал в "спящем режиме" еще задолго до вспышки в Китае.

Об этом заявил ученый из Оксфорда доктор Том Джефферсон, сообщает издание Telegraph.

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Ученый из Оксфордского университета считает, что существует все больше свидетельств того, что коронавирус появился ранее его зафиксированной вспышки. По его словам, заболеваемость в Китае произошла из-за благоприятных условий для вируса.

Коронавирус мог действовать во всем мире и активизировался, когда условия окружающей среды стали пригодными для его процветания,

– пишет источник.

Он добавил, что в мире есть много вирусов, которые неактивны и проявляют себя при благоприятных условиях.

"Куда ушел SARS-1 (вспышка которого произошла в 2003 году)? Он просто ушел. Поэтому нам нужно задуматься. Необходимо исследовать экологию вируса, понять, как он возникает и мутирует", – подчеркнул Джефферсон.

Напомним, испанские ученые утверждают, что коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 была в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года. По мнению ученых, это свидетельствует о признаках начала эпидемии задолго до первого зафиксированного случая заболевания COVID-19 в мире.