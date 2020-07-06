Не з Китаю: британські вчені озвучили нову версію походження COVID-19

Досі вважалося, що коронавірус зародився в китайському місті Ухань, звідки згодом поширився у світі. Однак, на думку британського вченого, COVID-19 існував у "сплячому режимі" ще задовго до спалаху в Китаї.

Про це заявив науковець із Оксфорда доктор Том Джефферсон, повідомляє видання Telegraph.

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Вчений з Оксфордського університету вважає, що існує все більше свідчень того, що коронавірус з'явився раніше до його зафіксованого спалаху. За його словами, захворюваність у Китаї сталася через сприятливі умови для вірусу.

Коронавірус міг діяти в усьому світі і активізувався, коли умови навколишнього середовища стали придатними для його процвітання,

– пише джерело.

Він додав, що у світі є багато вірусів, які неактивні і проявляють себе при сприятливих умовах.

"Куди пішов SARS-1 (спалах якого стався у 2003 році)? Він просто пішов. Тому нам потрібно задуматися. Необхідно досліджувати екологію вірусу, зрозуміти, як він виникає і мутує", – наголосив Джефферсон.

Нагадаємо, іспанські вчені стверджують, що коронавірусна інфекція SARS-CoV-2 була в стічних водах Барселони ще в березні 2019 року. На думку вчених, це свідчить про ознаки початку епідемії задовго до першого зафіксованого випадку захворювання COVID-19 в світі.