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Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
25 червня , 16:16 Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
Олександр Бевза
Не з Китаю: британські вчені озвучили нову версію походження COVID-19
10:36, сьогодні Не з Китаю: британські вчені озвучили нову версію походження COVID-19
Кількість хворих різко зменшилась: в Україні зафіксували 543 нових випадки COVID-19
08:38, сьогодні Кількість хворих різко зменшилась: в Україні зафіксували 543 нових випадки COVID-19
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Новини про коронавірус 5 липня: інший тип вірусу в Україні та погрози Трампа Китаю
06:00, сьогодні Новини про коронавірус 5 липня: інший тип вірусу в Україні та погрози Трампа Китаю
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