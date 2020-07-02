Вчені провели дослідження щодо точності тестів на антитіла до коронавірусної інфекції і виявили, що вони дають хибний результат про наявність COVID-19 у 34% випадків.

Про це заявили дослідники з Канади, Бразилії та США, які визначили похибку тестів на антитіла до COVID-19. Результати опубліковані на The Bmj.

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Так, тести на антитіла показували помилково негативні результати у 2,2%-34% випадків. Тобто кожному третьому пацієнту навряд чи дадуть підтвердження про наявність вірусу.

Хибнопозитивний результат був зафіксований рідше: похибка склала 0,3% –3,4%. Позитивні результати тесту на антитіла у більшості випадків виявлялися правильними.

Ці результати вказують на важливі недоліки в даних про серологічне тестування (аналізи крові) на COVID-19, особливо тих, які продаються як тести для надання медичної допомоги,

– йдеться у дослідженні.

В Україні ввели ІФА-тестування: його різниця від ПЛР

Головний санлікар країни Віктора Ляшка заявив, що аналіз ІФА є значно доступнішим, ніж аналіз ПЛР. Він повідомив, що українські лабораторії зможуть проводити близько мільйона імуноферментних аналізів на добу.

Аналіз ПЛР визначає наявність геному хвороби в організмі. Натомість ІФА-тест виявляє антитіла до збудника інфекції, які свідчать про те, чи хворіла людина або чи зустрічалась з дією інфекції взагалі.