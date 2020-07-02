Ученые провели исследования относительно точности тестов на антитела к коронавирусной инфекции и обнаружили, что они дают ошибочный результат о наличии COVID-19 в 34% случаев.

Об этом заявили исследователи из Канады, Бразилии и США, которые определили погрешность тестов на антитела к COVID-19. Результаты опубликованы на The Bmj.

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Так, тесты на антитела показывали ложноотрицательные результаты в 2,2%-34% случаев. То есть каждому третьему пациенту вряд ли дадут подтверждение о наличии вируса.

Ложноположительный результат был зафиксирован реже: погрешность составила 0,3% -3,4%. Положительные результаты теста на антитела в большинстве случаев оказывались правильными.

Эти результаты указывают на важные недостатки в данных о серологическом тестировании (анализы крови) на COVID-19, особенно тех, которые продаются как тесты для предоставления медицинской помощи,

– говорится в исследовании.

В Украине ввели ИФА-тестирование: его разница от ПЦР

Главный санврач страны Виктора Ляшко заявил, что анализ ИФА значительно доступнее, чем анализ ПЦР. Он сообщил, что украинские лаборатории смогут производить около миллиона иммуноферментных анализов в сутки.

Анализ ПЦР определяет наличие генома болезни в организме. Однако ИФА-тест выявляет антитела к возбудителю инфекции, которые свидетельствуют о том, болел или встречался с действием инфекции человек вообще.