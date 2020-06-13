Ідеальний спосіб передачі коронавірусу: Супрун застерегла від ще одного шляху зараження
В час пандемії треба знати, що окрім герпесу, туберкульозу, гепатиту А й іншого непотребу через кальян можна ще й захворіти на COVID-19.
Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, чому небезпечно курити кальян у період пандемії COVID-19. Як приклад, вона навела випадок у Німеччині, де зафіксували спалах 36 випадків інфікування, які пов’язують з курінням кальяну в барі.
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Як коронавірус передається через кальян
Одноразові мундштуки, які дають в кальянних барах, не більше, ніж омана безпеки захисту від інфекції. Адже є ще трубки й резервуари з водою, де можуть накопичуватися патогени. Навіть, якщо їх ретельно дезінфікуватимуть після кожного з гостей бару, курці кальяну шерять мікробів з усіма, з ким розкурюють його. Особливо, коли люди видихають кальянний дим у повітря.
Так, Національний інститут здоров'я в журналі Канадської медичної асоціації опублікував заяву, що куріння кальянів становить загрозу непропорційного підвищення частоти COVID-19 серед молоді.
Вони вважають кальяни ідеальним способом передачі нового вірусу.
Дим кальяну, як і куріння робить дихальні шляхи вразливими до респіраторних інфекцій та погіршує перебіг захворювання.
Інші причини не курити кальян
- Година паління кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет. Адже під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму, в той час як курець кальяну за один сеанс куріння кальяну вдихає 74.1 л диму.
- Дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки – це нітрозаміни, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), формальдегід і бензол.
- Люди, які вживають кальян протягом пів години, отримують велику дозу чадного газу, який спричиняє нестачу кисню в організмі — гіпоксію.
- Дим кальянів містить токсичні речовини, які можуть спричинити рак легень та інші види раку, серцево-судинні та респіраторні захворювання.
- Куріння кальяну підвищує частоту серцебиття, середній артеріальний тиск та індекс збільшення аорти.
- Кальяни шкодять також пасивним курцям — людям, які його вдихають. Адже вони дихають не лише тютюновим димом, а й продуктами згоряння.