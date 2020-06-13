Идеальный способ передачи коронавируса: Супрун предостерегла от еще одного пути заражения
Во время пандемии надо знать, что кроме герпеса, туберкулеза, гепатита А и другого хлама через кальян можно еще и заболеть COVID-19.
Экс-председатель Минздрава Ульяна Супрун рассказала, почему опасно курить кальян в период пандемии COVID-19. В качестве примера она привела случай в Германии, где зафиксировали вспышку 36 случаев инфицирования, которые связывают с курением кальяна в баре.
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Как коронавирус передается через кальян
Одноразовые мундштуки, которые дают в кальянных барах, не более, чем заблуждение безопасности защиты от инфекции. А ведь есть еще трубки и резервуары с водой, где могут накапливаться патогены. Даже если их тщательно дезинфицировать после каждого из гостей бара, курильщики кальяна шерят микробов со всеми, с кем раскуривают его. Особенно, когда люди выдыхают кальянный дым в воздух.
Так, Национальный институт здоровья в журнале Канадской медицинской ассоциации опубликовал заявление, что курение кальянов представляет угрозу непропорционального повышения частоты COVID-19 среди молодежи.
Они считают кальяны идеальным способом передачи нового вируса.
Дым кальяна, как и курение, делает дыхательные пути уязвимыми к респираторным инфекциям и ухудшает течение заболевания.
Другие причины не курить кальян
- Час курения кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет. Ведь во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74.1 л дыма.
- Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения – это нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), формальдегид и бензол.
- Люди, которые употребляют кальян в течение получаса, получают большую дозу угарного газа, который вызывает недостаток кислорода в организме – гипоксию.
- Дым кальянов содержит токсичные вещества, которые могут вызвать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.
- Курение кальяна повышает частоту сердцебиения, среднее артериальное давление и индекс увеличения аорты.
- Кальяны вредят также пассивным курильщикам – людям, которые его вдыхают. Ведь они дышат не только табачным дымом, но и продуктами сгорания.