В ВОЗ ответили, когда человек, больной коронавирусной болезнью, наиболее заразен для окружающих. Согласно последним исследованиям, вероятность заражения других наступает с первыми симптомами недуга.

Коронавирус коварная болезнь – из-за скорости распространения инфекции и высокого показателя заразности пандемию не удается остановить, пишет ETimes.

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У людей в организме появляется больше вируса во время или около того времени, когда у них появляются симптомы, и это происходит очень рано,

– отметила эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхове.

Впрочем, предыдущие исследования немецких исследователей свидетельствовали, что люди с легкими симптомами могут быть заразными до 8-9 дней, "это может быть гораздо дольше для людей с тяжелыми заболеваниями".

Доктор Майк Райан, главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, отметил, что новый коронавирус оседает в верхних дыхательных путях, что и делает передачу вируса такой легкой.

Это означает, что вы можете чувствовать себя в ресторане совсем хорошо, но вы уже можете быть инфицированным, а вирус передаваться другим,

– добавили в ВОЗ.

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