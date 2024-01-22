Чим можна заразитися в зоопарку

Іноді тварини в зоопарку можуть виглядати здоровими, навіть якщо вони є носіями хвороб – зоонозів, які становлять небезпеку для людини.

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Зоонозні захворювання можуть бути викликані вірусами, бактеріями, паразитами та грибками. Найчастіше зараження відбувається через контакт із тваринами чи місцем, де вони живуть, укус чи подряпину. Але були випадки передачі туберкульозу від слонів до людини повітрям.

З багатьох зоонозів, які люди отримують від тварин, найбільш поширені – кампілобактеріоз, криптоспоридіоз і сальмонельоз.

Зворотні зоонози

Загроза передачі захворювань торкається не лише людей. Наприклад, вірус грипу А, простий герпес першого типу і кір передаються від людини до тварин.

Ще один випадок зворотного зоонозу стався у зоопарку Бронкса. В однієї тигриці з'явився сухий кашель і зник апетит. Тест на COVID-19 дав позитивний результат. Передбачається, що тварина заразилася від безсимптомної співробітниці зоопарку. Схожі симптоми були ще у двох тигрів та трьох африканських левів.

Правила безпеки в зоопарку

Зоопарки вживають суворих запобіжних заходів, щоб знизити ризик передачі інфекцій від тварин до людей. Але й відвідувачам необхідно дотримуватись правил гігієни та безпечної поведінки в зоопарку: