Чем можно заразиться в зоопарке
Иногда животные в зоопарке могут выглядеть здоровыми, даже если они являются носителями болезней – зоонозов, представляющих опасность для человека.
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Зоонозные заболевания могут вызываться вирусами, бактериями, паразитами и грибками. Чаще всего заражение происходит из-за контакта с животными или местом, где они живут, укусом или царапинами. Но были случаи передачи туберкулеза от слонов к человеку по воздуху.
Из многих зоонозов, которые люди получают от животных, наиболее распространены – кампилобактериоз, криптоспоридиоз и сальмонеллез.
Обратные зоонозы
Угроза передачи заболеваний затрагивает не только людей. Например, вирус гриппа А, простой герпес первого типа и корь передаются от человека животным.
Еще один случай обратного зооноза произошел в зоопарке Бронкса. У одной тигрицы появился сухой кашель и исчез аппетит. Тест на COVID-19 дал положительный результат. Предполагается, что животное заразилось бессимптомной сотрудницей зоопарка. Сходные симптомы были еще у двух тигров и трех африканских львов.
Правила безопасности в зоопарке
Зоопарки принимают строгие меры предосторожности, чтобы снизить риск передачи инфекций от животных к людям. Но и посетителям необходимо соблюдать правила гигиены и безопасного поведения в зоопарке:
- мойте руки сразу после контакта с животным;
- не ешьте и не пейте рядом с животными;
- не позволяйте детям касаться рептилий, земноводных или домашних птиц – они с большей вероятностью могут вызвать заболевание;
- оставляйте коляски, соски, чашки, игрушки вне зоопарка;
- не разрешайте детям брать в рот пальцы, когда они находятся рядом с животными;
- не позволяйте детям подносить пальцы или еду ко рту животного, даже если животное кажется дружелюбным.