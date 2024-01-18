Чи є у Трампа сифіліс

Ці фото зробили 17 січня вранці, коли Трамп прямував до федерального суду Нью-Йорка. Користувачі соціальних мереж відзначили, що цих виразок не було на руках експрезидента, коли він виступав 16 січня ввечері в Нью-Гемпширі.

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Є думка, що Трамп порізався, і ви можете на неї посилатися. Мені вони не схожі на порізи. Вони виглядають як виразки. І я запитав у кількох лікарів, який медичний стан може так проявлятися, і відповідь була миттєвою та одностайною: вторинний сифіліс,

– заявив політконсультант Демократичної партії Джеймс Карвілл.

Що таке сифіліс

Сифіліс – це бактеріальна інфекція, яка передається під час сексу з людиною, яка вже хвора. Заразитися можна як при вагінальному, так і при оральному та анальному сексі. Неможливо заразитися сифілісом, користуючись столовими приладами, особистими речами та одним туалетом з інфікованою людиною.

На ранніх стадіях сифіліс можна вилікувати антибіотиками. Але захворювання не минає саме по собі. Без лікування сифіліс призводить до ускладнень та навіть смерті.

Єдиний спосіб уникнути зараження – не займатися сексом взагалі. Але ризик можна знизити, якщо:

підтримувати довгострокові відносини, в яких обидва партнери займаються сексом лише один з одним;

правильно використовувати презервативи щоразу, коли займаєтеся сексом. Презервативи знижують ризик зараження, але не гарантують повного захисту. Річ у тім, що у людини з сифілісом на тілі можуть бути виразки, при контакті з якими передається інфекція. Іноді виразки перебувають у місцях, які не закриває презерватив, наприклад область ануса.

Симптоми сифілісу

У сифілісу кілька стадій із різними симптомами.

Первинний сифіліс

Приблизно через 2 – 3 тижні після зараження з'являється одна або кілька виразок на пенісі, вагіні або навколо ануса. Рідше виразки виникають у роті, на губах, пальцях та сідницях. Вони маленькі та безболісні, тому їх складно помітити одразу.

Виразки минають через 3 – 6 тижнів, навіть якщо людина не почала лікування. Коли виразки зникли – це не означає, що людина одужала. Без лікування хвороба розвиватиметься і перейде до наступної стадії.

Вторинний сифіліс

За кілька тижнів після того, як пройшли перші симптоми, з'являються інші:

червоний або коричневий висип на тілі, в основному на руках і ступнях;

схожі на бородавки нарости на вульві (зовнішній частині жіночих статевих органів) або навколо ануса;

білі плями у роті;

симптоми, схожі на грип: втома, головний біль, біль у суглобах, висока температура;

опухлі гланди;

іноді випадає волосся.

Симптоми вторинної стадії з'являються, а потім зникають, незалежно від того, чи почала людина лікування.

Прихований сифіліс

На цьому етапі симптомів немає, але людина все ще заражена і хвороба розвивається. Прихована стадія може тривати десятиліттями.

Третинний сифіліс

Сифіліс рідко досягає останньої стадії, але якщо це сталося, хвороба вражає внутрішні органи. Серед ускладнень можуть бути менінгіт, інсульт, симптоми деменції, втрата зору та інші стани. Людина з сифіліс на останній стадії може померти.

Лікування сифілісу

Якщо зʼявились симптоми сифілісу, потрібно пройти тестування. Його також рекомендують проходити всім, у кого підвищений ризик захворіти, навіть якщо немає симптомів:

якщо був секс із людиною, у якої сифіліс;

людям із ВІЛ;

тим, хто займається сексом із різними партнерами;

людям, які мали секс без презерватива;

людям, які були увʼязненні;

секс-працівникам.

Сифіліс лікують за допомогою пеніциліну (це антибіотик), зокрема під час вагітності. Залежно від стадії захворювання пеніцилін вводять один або кілька разів як ін'єкції в сідниці. Коли сифіліс вражає мозок (нейросифіліс), ін'єкції пеніциліну вводять внутрішньовенно. Людям, які мають непереносність пеніциліну, призначають курс інших антибіотиків.

Після лікування лікар призначить повторні аналізи крові: через один, три та шість місяців.