32-річна Фенікс Найтінгейл дізналася про свою хворобу у 2023 році, коли їй діагностували гостру інтермітуючу порфірію, повідомляє Need To Know.

Дивіться також Хлопчик два роки скаржився на неприємний запах: у його носі виявили шокуючу знахідку

Що відомо про "хворобу вампірів"

У жінки алергія на сірку, якого дуже багато в часнику. Вживання цього продукту у великій кількості може бути для неї смертельним.

Під час нападу вона може страждати на сильний біль, мігрені, закрепи й блювоту протягом трьох днів поспіль. Її імунна система руйнується, вона може припинити дихати, а її організм впадає в шок.

Порфірії – що це? Це група рідкісних розладів, які виникають, коли в організмі починаються проблеми з виробленням хімічних речовин, які називаються порфіринами. Основні симптоми: чутливість до сонячного світла, втома, блідість шкіри та огида до часнику. Вважається, що на цю хворобу страждав граф Дракула, і що міф про вампірів походить від цього розладу.

Жінка розповіла, що не їла часник відтоді, як їй поставили діагноз. Коли організм отримує токсичне навантаження, у неї стаються серйозні напади.

Від симптомів вона страждає ще від дитинства. Однак лікарі 31 рік не могли поставити діагноз, оскільки цей стан зустрічається дуже рідко.



Симптоми можуть з'явитися нізвідки / Need To Know

Коли у мене напад, моє тіло хоче вийти з усього. За два дні мене знудить 60 разів. Я можу припинити дихати, і це може призвести до паралічу. Я ледь не померла. Різні продукти та речі, які я ковтаю, можуть спричинити напад. Іноді вони можуть накопичуватися, якщо я вживаю невелику кількість певної їжі протягом декількох днів. Симптоми можуть початися за один-два тижні до нападу, а можуть з'явитися нізвідки,

– пояснила вона.

Фенікс поділилася, що вихід на вечерю в заклад засмучує її, оскільки вона турбується про те, які інгредієнти будуть в її страві.

Вона також не може їсти червоний виноград, каву або сою, їй взагалі не можна вживати алкоголь.