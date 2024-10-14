32-річна Фенікс Найтінгейл дізналася про свою хворобу у 2023 році, коли їй діагностували гостру інтермітуючу порфірію, повідомляє Need To Know.

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Що відомо про "хворобу вампірів"

У жінки алергія на сірку, якого дуже багато в часнику. Вживання цього продукту у великій кількості може бути для неї смертельним.

Під час нападу вона може страждати на сильний біль, мігрені, закрепи й блювоту протягом трьох днів поспіль. Її імунна система руйнується, вона може припинити дихати, а її організм впадає в шок.

Порфірії – що це?
Це група рідкісних розладів, які виникають, коли в організмі починаються проблеми з виробленням хімічних речовин, які називаються порфіринами. Основні симптоми: чутливість до сонячного світла, втома, блідість шкіри та огида до часнику. Вважається, що на цю хворобу страждав граф Дракула, і що міф про вампірів походить від цього розладу.

Жінка розповіла, що не їла часник відтоді, як їй поставили діагноз. Коли організм отримує токсичне навантаження, у неї стаються серйозні напади.

Від симптомів вона страждає ще від дитинства. Однак лікарі 31 рік не могли поставити діагноз, оскільки цей стан зустрічається дуже рідко.

Жінка страждає від хвороби вампірів
Симптоми можуть з'явитися нізвідки / Need To Know

Коли у мене напад, моє тіло хоче вийти з усього. За два дні мене знудить 60 разів. Я можу припинити дихати, і це може призвести до паралічу. Я ледь не померла. Різні продукти та речі, які я ковтаю, можуть спричинити напад. Іноді вони можуть накопичуватися, якщо я вживаю невелику кількість певної їжі протягом декількох днів. Симптоми можуть початися за один-два тижні до нападу, а можуть з'явитися нізвідки,
– пояснила вона.

Фенікс поділилася, що вихід на вечерю в заклад засмучує її, оскільки вона турбується про те, які інгредієнти будуть в її страві.

Вона також не може їсти червоний виноград, каву або сою, їй взагалі не можна вживати алкоголь.