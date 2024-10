32-летняя Феникс Найтингейл узнала о своей болезни в 2023 году, когда ей диагностировали острую интермиттирующую порфирию, сообщает Need To Know.

Что известно о "болезни вампиров"

У женщины аллергия на серу, которой очень много в чесноке. Употребление этого продукта в большом количестве может быть для нее смертельным.

Во время приступа она может страдать на сильную боль и мигрени, запоры и рвота могут быть в течение трех дней подряд. Ее иммунная система разрушается, она может прекратить дышать, а организм впадает в шок.

Порфирии – что это? Это группа редких расстройств, которые возникают, когда в организме начинаются проблемы с выработкой химических веществ, которые называются порфиринами. Основные симптомы: чувствительность к солнечному свету, усталость, бледность кожи и отвращение к чесноку. Считается, что этой болезнью страдал граф Дракула, и миф о вампирах происходит от этого расстройства.

Женщина рассказала, что не ела чеснок с тех пор, как ей поставили диагноз. Когда организм получает токсическую нагрузку, у нее происходят серьезные приступы.

От симптомов она страдает еще с детства. Однако врачи 31 год не могли поставить диагноз, поскольку это состояние встречается очень редко.



Симптомы могут появиться ниоткуда / Need To Know

Когда у меня приступ, мое тело хочет выйти из всего. За два дня меня вырвет 60 раз. Я могу прекратить дышать, и это может привести к параличу. Я чуть не умерла. Различные продукты и вещи, которые я глотаю, могут вызвать приступ. Иногда они могут накапливаться, если я употребляю небольшое количество определенной пищи в течение нескольких дней. Симптомы могут начаться за одну-две недели до приступа, а могут появиться ниоткуда,

– объяснила она.

Феникс поделилась, что выход на ужин в заведение расстраивает ее, поскольку она беспокоится о том, какие ингредиенты будут в ее блюде.

Она также не может есть красный виноград, кофе или сою, ей вообще нельзя употреблять алкоголь.