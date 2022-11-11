Молоді жінки частіше помирають від інфаркту, ніж чоловіки

Статистика вказує на те, що у жінок віком до 50 років рідше трапляються серцеві напади, ніж у чоловіків того ж віку. Однак дослідження показало, що ймовірність смерті від серцевого нападу у молодих жінок вища, ніж у чоловіків.

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Вчені з університет Штату Нью-Йорк спостерігали за понад двома тисячами пацієнтів протягом 11 років. Вони виявили, що за цей час жінки вмирали в 1,6 раза частіше.

Причини смертності жінок

Автори дослідження вважають, що більшість смертей не була пов'язана з серцево-судинними захворюваннями. Вченим не вдалося виявити точну причину високої смертності у жінок.

Дослідники зазначили, що серцевий напад та його наслідки впливають на здоров'я інших органів. Жінки з дослідження частіше, ніж чоловіки страждали від діабету, артриту та депресії. Наприклад, артрит може викликати утворення жирових бляшок у кровоносних судинах. Стрес та депресія впливають на дотримання рекомендацій щодо прийому ліків та ведення здорового способу життя.

Вчені також відзначили соціально-економічний статус як одну із можливих причин. За їхніми словами, у жінок із дослідження середній дохід нижчий, ніж у чоловіків. Тому не всі з них була державна страховка.