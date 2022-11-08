Дослідження нових ліків проти тиску

Під час випробування, яке проводилося протягом 12 тижнів, 248 пацієнтам давали один раз на день Baxdrostat у різних кількостях, або плацебо. На початку випробування артеріальний тиск у жодного з цих пацієнтів не контролювався, попри прийом 3 або більше ліків проти високого кров’яного тиску.

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Дози баксдростату, які приймали пацієнти на додаток до звичайних ліків, коливалися від 2 до 0,5 мг. Наприкінці 12 тижнів група, яка отримувала найбільшу кількість баксдростату, спостерігала зниження артеріального тиску на 20 пунктів. Між цією групою та групою, яка отримувала плацебо, була різниця в 11 пунктів – такий ефект рідко спостерігається в будь-якому окремому препараті для зниження артеріального тиску.

Baxdrostat може дати надію багатьом людям, які не реагують на традиційне лікування гіпертонії. Ефективність старих препаратів у окремих пацієнтів може суттєво відрізнятися, тоді як відмінною рисою цього нового класу є те, що він добре діє на пацієнтів, у яких гормон альдостерон зробив їх стійкими до старих методів лікування,

– розповів співавтор дослідження професор Морріс Браун.

Як діє новий препарат проти тиску

Баксдростат запобігає виробленню організмом альдостерону, гормону, який регулює кількість солі в організмі. Бакдростат знижував рівень альдостерону в крові та сечі. Дослідження показує, що препарат викликає помітне зниження артеріального тиску у пацієнтів, чия гіпертонія стійка до звичайних ліків, і що цей тип гіпертензії частково пов’язаний з надлишковим виробленням гормону альдостерону.

Перешкодою для розробки такого препарату раніше було поєднання мішені препарату – ферменту, який виробляє альдостерон, – з іншим ферментом, який виробляє основний стероїдний гормон – кортизол.