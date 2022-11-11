Молодые женщины чаще умирают от инфаркта, чем мужчины

Статистика указывает на то, что у женщин в возрасте до 50 лет реже случаются сердечные приступы, чем у мужчин того же возраста. Однако исследование показало, что вероятность смерти от сердечного приступа у молодых женщин выше, чем у мужчин.

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Ученые из университета штата Нью-Йорк наблюдали более двух тысяч пациентов в течение 11 лет. Они обнаружили, что за это время женщины умирали в 1,6 раза чаще.

Причины смертности женщин

Авторы исследования считают, что большинство смертей не было связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученым не удалось установить точную причину высокой смертности у женщин.

Исследователи отметили, что сердечный приступ и его последствия влияют на здоровье других органов. Женщины по исследованию чаще, чем мужчины страдали диабетом, артритом и депрессией. К примеру, артрит может вызвать образование жировых бляшек в кровеносных сосудах. Стресс и депрессия влияют на соблюдение рекомендаций по приему лекарства и ведению здорового образа жизни.

Ученые также отметили социально-экономический статус как одну из возможных причин. По их словам, у женщин по исследованию средний доход ниже, чем у мужчин. Потому не все из них была государственная страховка.