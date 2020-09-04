Хропіння – не невинна особливість, яка просто може злегка заважає. Воно може виявитися потенційною причиною багатьох проблем зі здоров'ям і джерелом неприємностей в особистому житті.

Найнебезпечнішим станом, симптомом якого може бути хропіння – це обструктивне апное уві сні (ОАС). При ньому м'язи горла надмірно розслаблені, що ускладнює нормальне дихання уві сні, пише New York Post.

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Таким чином дихальні шляхи можуть звужуватися або повністю перекриватися на короткий час. Це призводить до того, що кров гірше насичується киснем.

Чим небезпечне апное

Серцево-судинні проблеми. У людей, які страждають ОАС, частіше розвивається гіпертонія, яка, своєю чергою, є самостійним чинником ризику хвороб серця і судин. На тлі ОАС можуть з'являтися, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, інсульт, порушення ритму серця. Порушення обміну речовин. Передбачається, що ОАС може грати роль в розвитку цукрового діабету, метаболічного синдрому, ожиріння, підвищеного рівня холестерину в крові. Розлади з боку психіки: депресія, порушення когнітивних функцій, тривожність і інші. Вчені знаходять зв'язок між ОАС і захворюваннями багатьох органів, наприклад, глаукомою, хворобами нирок.

Коли варто звернутися до лікаря

Згідно з клінікою Мейо, за допомогою до лікарів через хропіння потрібно звертатися в наступних випадках:

Якщо хропіння настільки гучне, що заважає оточенню.

У разі частих нічних пробуджень через утрудненого дихання.

Якщо під час сну виникають паузи в диханні.

У разі відчуття слабкості, сонливості, ослаблення уваги в денний час.

Також ознаками ОАС може бути нічна пітливість, біль в грудній клітині, підвищений артеріальний тиск, ранковий головний біль, пробудження з сухим ротом і болем в горлі, зниження лібідо.