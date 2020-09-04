Храп – не безобидная особенность, которая просто может слегка мешать. Он может оказаться потенциальной причиной многих проблем со здоровьем и источником неприятностей в личной жизни.

Самым опасным состоянием, симптомом которого может быть храп – это обструктивное апноэ во сне (ОАС). При нем мышцы горла чрезмерно расслаблены, что затрудняет нормальное дыхание во сне, пишет New York Post.

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Таким образом дыхательные пути могут сужаться или полностью перекрываться на короткое время. Это приводит к тому, что кровь хуже насыщается кислородом.

Чем опасно апноэ

Сердечно-сосудистые проблемы. У людей, страдающих ОАС, чаще развивается гипертония, которая, в свою очередь, является самостоятельным фактором риска болезней сердца и сосудов. На фоне ОАС могут появляться: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт, нарушение ритма сердца.

Нарушение обмена веществ. Предполагается, что ОАС может играть роль в развитии сахарного диабета, метаболического синдрома, ожирения, повышенного уровня холестерина в крови.

Со стороны психики: депрессия, нарушение когнитивных функций, тревожность и другие.

Ученые находят связь между ОАС и заболеваниями многих органов, например, глаукомой, болезнями почек.

Когда стоит обратиться к врачу

Согласно с клиникой Мейо, за помощью к врачам из-за храпа нужно обращаться в следующих случаях:

Если храп столь громкий, что мешает окружающим.

В случае частых ночных пробуждений из-за затрудненного дыхания.

Если во время сна возникают паузы в дыхании.

В случае ощущение слабости, сонливости, ослабления внимания в дневное время.

Также признаками ОАС может быть ночная потливость, боль в грудной клетке, повышенное артериальное давление, утренняя головная боль, пробуждение с сухим ртом и болью в горле, снижение либидо.