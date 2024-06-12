Насправді, досі жодне довгострокове дослідження не виявляло подібного зв'язку. Тож, міжнародна група вчених: з Німецького аерокосмічного центру (DLR), Центру молекулярної медицини Макса Дельбрюка (MDC) і Університету Вандербільта вирішили розібратись у цьому здавлось би логічному питанні.

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Команда знайшла докази протилежного: ті, хто їв більше солі, затримували більше води, відчували меншу спрагу та були більш голодними.

Учені вивчали питання споживання солі та води в контексті подорожі на Марс. Річ у тім, що астронавтам потрібно мати достатню кількість води. Позаяк важливо розуміти, як споживання солі впливає на її затримку,адже це може допомогти зробити точніші розрахунки.

Деталі експерименту

Учені розділили усіх учасників на дві групи, їх помістили в макет космічного корабля:

одна група перебувала там 105 днів,

а інша понад 205 днів.

Дві групи мали ідентичні раціони, за винятком різних рівнів споживання солі.

Учені виявили, що споживання більшої кількості солі означало більший вміст та більший об'єм сечі. Сіль складається з іонів натрію та хлориду.

Як науково це пояснити Ці іони закріплюються на молекулах води та подорожують тілом, поки не виводяться з сечею. Цим пояснюється більший об'єм сечі після вживання солоної їжі. Коли з вашого тіла виходить більше води, відчуття спраги є своєрідним біологічним нагадуванням пити більше.

Натомість сіль затримує воду

Дослідники також виявили, що наш організм запускає процес утримання води: сіль надходить із сечею, а вода повертається до нирок і тіла. Тобто, солона їжа не змушує вас частіше бігати до туалету, і, оскільки ви не вичерпуєте воду, то не відчуваєте спраги.

Крім того, більше споживання солі не призводить до більшої спраги.

При цьому у новому дослідженні підвищене споживання солі сприяло тому, що учасники більше скаржитися на відчуття голоду.