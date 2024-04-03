Окрім чотирьох жертв, відомо про понад 100 госпіталізованих пацієнтів. У всіх потерпілих розвинулись проблеми із нирками, і всі вони вживали цю біодобавку.
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Що відомо про негативні ефекти добавки
Після того, як люди, які приймали добавку, масово почали скаржитися на проблеми з нирками, виробник Kobayashi Pharmaceutical відкликала три свої харчові добавки, серед яких "Beni Koji Choleste Help".
Перші скарги надійшли від пацієнтів ще в січні, але компанія не передала уряду цю інформацію.
Виробник провів розслідування
Kobayashi Pharmaceutical повідомила, що провела власне дослідження і в складі добавки виявила "інгредієнти, які не мали наміру додавати".
Наразі Kobayashi Pharmaceutical спільно із Міністерством охорони здоров'я Японії продовжує розслідувати випадки смертей і можливий зв'язок із споживанням їх добавок.