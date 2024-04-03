Кроме четырех жертв, известно о более 100 госпитализированных пациентов. У всех пострадавших развились проблемы с почками, и все они употребляли эту биодобавку.

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Справка. Красный дрожжевой рис, "Бени Коджи" – добавка, которую принимают для снижения уровня холестерина. Ее отпускают без рецепта, и она является ингредиентом десятков других продуктов, в частности саке, заправок для салатов и пасты мисо.

Что известно о негативных эффектах добавки

После того, как люди, принимавшие добавку, массово начали жаловаться на проблемы с почками, производитель Kobayashi Pharmaceutical отозвала три свои пищевые добавки, среди которых "Beni Koji Choleste Help".

Первые жалобы поступили от пациентов еще в январе, но компания не передала правительству эту информацию.

Производитель провел расследование

Kobayashi Pharmaceutical сообщила, что провела собственное исследование и в составе добавки обнаружила "ингредиенты, которые не намеревались добавлять".

Важно. В то же время в составе добавки компания не обнаружила химического соединения цитринин, которое производится красным дрожжевым рисом и которое является токсичным и может повредить почки.

Сейчас Kobayashi Pharmaceutical совместно с Министерством здравоохранения Японии продолжает расследовать случаи смертей и возможную связь с потреблением их добавок.