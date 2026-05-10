Однак людей закликають до обережності. Про це повідомив речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч в етері телемарафону "Єдині новини".

Як відбувається зараження?

Микола Ганіч зазначає, що хантавірус в Україні передається виключно від гризунів до людини.

В Україні щороку фіксують десятки випадків інфікування хантавірусною інфекцією, але цей хантавірус передається виключно від гризунів до людини,

– каже він.

За його словами, зараження може відбутися через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення гризунів.

"Якщо ви знаєте, що може бути потенційний контакт, тобто це старе приміщення, технічне приміщення або навіть якщо ви помітили в будинку гризунів – бажано не підмітати підлогу, не підіймати пил у повітря, краще провести вологе прибирання. Якщо ви знаєте, що на поверхнях могли бути гризуни, краще очистити антисептиками, у жодному разі не торкатися руками", – додав представник ЦГЗ.

Патогенні для людини хантавіруси викликають два основні типи захворювань:

Геморагічна гарячка з нирковим синдромом – більш поширена в Європі та Азії, включно з Україною.

Хантавірусний легеневий синдром – характерний для країн Західної півкулі, зокрема через вірус Анд, який у рідкісних випадках може передаватися від людини до людини при тривалому тісному контакті.

ВООЗ наголошує, що поширення хантавірусу не схоже на COVID-19. Для передачі вірусу Анд потрібен тривалий тісний контакт, наприклад, між співмешканцями, інтимними партнерами або медичним персоналом, який доглядає хворого.

Як уберегтися?

ЦГЗ рекомендує дотримуватися простих, але ефективних заходів:

уникати підмітання у приміщеннях, де можуть бути гризуни;

здійснювати вологе прибирання із застосуванням антисептиків;

працювати в рукавичках;

контролювати наявність гризунів у житлових та технічних приміщеннях.

Зберігати їжу у контейнерах

Такі заходи значно знижують ризик зараження хантавірусною інфекцією.

Пам'ятка як уберегтися від хантавірусу / Фото Центр громадського здоров’я

Чи існує вакцина від хантавірусу?

На круїзному лайнері MV Hondius біля узбережжя Кабо-Верде зафіксували спалах хантавірусної інфекції. Медики та науковці підкреслюють, що вірус не передається легко між людьми, тому довгий час не вважався глобально небезпечним. Тому арсенал інструментів науковців зараз майже порожній, і вони обмежені в тому, що можуть запропонувати пацієнтам під час спалаху.

Наразі вчені працюють над кількома підходами до вакцинації та терапії хантавірусів. ДНК-вакцина проти вірусу Анд, розроблена Джей Хупером з Медичного дослідницького інституту армії США, показала обнадійливі результати: понад 80% учасників виробили нейтралізуючі антитіла. Проте вакцина потребує трьох доз, а її масове застосування потребує значних фінансових ресурсів.

Інші дослідники, зокрема Брайс Ворнер з Університету Саскачевану, працюють над назальними вакцинами, що можуть створювати потужніший імунітет у дихальних шляхах.

Основний метод лікування хантавірусної інфекції на даний момент – підтримуюча терапія, включно з кисневою підтримкою, апаратами штучного кровообігу та іноді рибавірином. Додатково вивчають фавіпіравір та терапію антитілами, які показали ефективність навіть на пізніх стадіях інфекції.

Розробка вакцин проти хантавірусів стикається з кількома складнощами:

Рідкість випадків серед людей ускладнює клінічні випробування;

Мало моделей хантавірусів на великих тваринах;

Висока вартість розробки та потреба у фінансовій підтримці.

Експерти сподіваються, що спалах на лайнері підвищить обізнаність про хантавіруси та стимулюватиме підтримку наукових розробок.