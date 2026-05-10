Експерти з усього світу працюють над перспективними вакцинами та терапевтичними препаратами, але для їхнього впровадження потрібен час та фінансування. Про це пише The New York Times.

Чому спалах хантавірусу на лайнері може бути небезпечним для всіх?

У вівторок катер швидкої допомоги наблизився до круїзного лайнера MV Hondius біля узбережжя Кабо-Верде, де стався спалах хантавірусу. Цей вірус зазвичай переноситься гризунами та рідко поширюється між людьми, тому довгий час медики та науковці не приділяли йому великої уваги.

Це сигнал тривоги для всієї медичної спільноти. Наш арсенал інструментів майже порожній, і ми обмежені в тому, що можемо запропонувати пацієнтам під час спалаху,

– зазначила докторка Вайті Арумугасвамі з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

За словами вірусолога Джей Хупера з Медичного дослідницького інституту інфекційних захворювань армії США, це не повітряно-крапельна, висококонтагіозна загроза, тому її не включили до пріоритетів для запобігання пандеміям. Проте саме зараз науковці бачать, що навіть рідкісні віруси можуть становити серйозну загрозу.

Хантавіруси не поширюються легко між людьми та зазвичай не викликають масових спалахів. Через це більшість урядів і фармацевтичних компаній не фінансували розробку специфічних ліків та вакцин.

"Ми десятиліттями працюємо над цими вірусами, але без підтримки урядів та комерційних структур просування до клінічних випробувань ускладнено", – каже доктор Рональд Нахасс, президент Американського товариства інфекційних захворювань.

Що відомо про вакцину?

Хантавіруси поділяються на два типи:

Віруси Старого Світу – поширені в Азії та Європі.

Віруси Нового Світу – зустрічаються в Америці, серед них вірус Анд, який здатен передаватися від людини до людини.

Вакцини проти деяких вірусів Старого Світу існують, але їх ефективність обмежена. Ліцензованих вакцин проти вірусів Нового Світу наразі немає, однак розробка триває.

Доктор Хупер розробив ДНК-вакцину проти вірусу Анд.

У першому невеликому дослідженні понад 80% учасників виробили нейтралізуючі антитіла. Це досить вражає, але вакцина потребує щонайменше трьох доз, і для її масового впровадження потрібні додаткові ресурси,

– каже він.

Інші дослідники, зокрема Брайс Ворнер з Університету Саскачевану, розробляють назальні вакцини.

"Ми сподіваємося, що така вакцина викликатиме сильнішу імунну відповідь у дихальних шляхах і може стати ефективним інструментом у боротьбі з хантавірусо", – зазначив Брайс.

Основний метод лікування хантавірусної інфекції – підтримуюча терапія: кисень, апарати штучного кровообігу, іноді рибавірин. Ефективність рибавірину проти вірусів Нового Світу поки не доведена.

Нові підходи включають:

Фавіпіравір – противірусний препарат, що пригнічує вірус Анд у клітинах людини.

Терапія антитілами – виділення природних антитіл у людей, які перехворіли на хантавірус.

Деякі антитіла показали ефективність навіть на пізніх стадіях інфекції.

Ми знайшли антитіла, які ефективні проти вірусів Старого та Нового Світу. Це потенційно прорив, але для подальшої розробки потрібне фінансування,

– зазначив доктор Картік Чандран з Медичного коледжу Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку.

Чому подальша розробка вакцин є проблемною?

Основні проблеми:

Мало моделей хантавірусів на великих тваринах.

Рідкісність випадків серед людей, що ускладнює клінічні випробування.

Висока вартість та потреба у фінансовій підтримці для наступного етапу розробки препаратів.

"Нам потрібні приблизно 40 мільйонів доларів, щоб зробити наступний крок у розвитку препаратів. Без підтримки урядів і фондів ми просто чекаємо партнерів, – сказав доктор Джеймс Кроу, директор Центру антитілової терапії Вандербільта.

Перспективи та надії на підвищення обізнаності Експерти сподіваються, що нинішній спалах приверне увагу до рідкісних хантавірусів і стимулюватиме підтримку наукових розробок.

"Підвищення обізнаності ніколи не завадить. Побачимо, чи призведе це до відчутного прогресу у розробці вакцин та ліків проти хантавірусів", – сказав Брайс Ворнер.

Що відомо про те, що відбувається на лайнері з хворими людьми?

Круїзний лайнер MV Hondius залишив порт Кабо-Верде після спалаху хантавірусу на борту. Пасажири повідомляють, що атмосфера на судні спокійна, хоча люди хвилюються за тих, хто заразився.

На борт перед виходом з порту прибули лікарі, які продовжують спостерігати за станом пасажирів та екіпажу. За словами тревел-блогера Касема Гато, життя на лайнері майже не відрізняється від звичайного, пасажири гуляють палубами та намагаються зберігати спокій.

Люди дотримуються заходів безпеки, зокрема носять маски у закритих приміщеннях і тримають дистанцію. Наразі нових симптомів, пов’язаних із хантавірусом, серед пасажирів не фіксують.

Вони активно обговорюють ситуацію у соцмережах, але більшість намагається зберегти приватність. Представниця ВООЗ Марія ван Керкгове зазначила, що через спільні каюти контакт між людьми був досить тісний.