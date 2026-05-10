Серед інфікованих та контактних осіб – громадяни Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Іспанії та інших країн Європи. Про це повідомляє Sky News.

Хто постраждав від спалаху хантавірусу?

Круїзний лайнер MV Hondius став епіцентром міжнародного спалаху хантавірусу, через що в Європі вже почали масштабну операцію з евакуації пасажирів та екіпажу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, наразі захворіли щонайменше вісім людей. У шести випадках зараження підтверджене лабораторно, ще два випадки вважаються підозрілими. Серед померлих – подружжя з Нідерландів, обом було по 69 років, а також громадянин Німеччини. Водночас медики поки офіційно не підтвердили, чи всі вони померли саме від хантавірусу.

Також відомо про кількох громадян Великої Британії, які могли заразитися вірусом під час подорожі. Один із британських пасажирів наразі перебуває на лікуванні у Південній Африці, ще один житель Великої Британії перебуває під медичним наглядом на острові Трістан-да-Кунья.

Ще одного британця – 56-річного Мартіна Ансті – евакуювали з лайнера до Нідерландів для спеціалізованого лікування.

У Польщі одну людину помістили на карантин після контакту з пасажиркою лайнера MV Hondius. Наразі симптомів захворювання у неї немає, однак карантин триватиме сім днів. Також стало відомо, що на борту судна перебуває громадянин Польщі – один із капітанів лайнера.

Крім того, на кораблі є громадяни України. Тим часом Іспанія готується госпіталізувати 14 своїх громадян, які перебували на судні. Вони проходитимуть карантин у медичних закладах Мадрида.

Чи є загроза епідемії хантавірусу?

У Нідерландах та Іспанії вже повідомили про перші підозри на зараження серед людей, які не подорожували лайнером, але контактували з хворими пасажирами в літаку.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань заявив, що всіх пасажирів MV Hondius наразі вважають контактами високого ризику. Безсимптомних людей планують евакуювати спеціально організованим транспортом, а не звичайними комерційними рейсами.

Після повернення додому їм рекомендуватимуть самоізоляцію та медичне спостереження. Для прийому пасажирів на Тенерифе вже розгорнули мобільний медичний пункт поблизу порту Гранаділья-де-Абона.

Водночас варто зауважити, що ризик для широкого населення залишається низьким, адже хантавірус зазвичай передається через вдихання частинок заражених виділень гризунів і рідко передається між людьми.

Що відомо про хантавірус?

Хантавірус – це група вірусів, які найчастіше передаються людині через контакт із гризунами, їхньою сечею, слиною або фекаліями. Зараження може статися під час вдихання пилу, забрудненого виділеннями інфікованих тварин, а також через дотик до заражених поверхонь чи їжі. Найчастіше переносниками є щури та миші.

У більшості випадків хантавірус не передається між людьми. Однак окремі штами, зокрема вірус Анд у Південній Америці, можуть поширюватися від людини до людини при тісному контакті. Саме через це органи охорони здоров'я особливо уважно стежать за пасажирами круїзного лайнера та їхніми контактами.

Перші симптоми хантавірусної інфекції часто нагадують грип або сильну застуду. У хворих можуть виникати:

висока температура;

сильна слабкість і ломота у м'язах;

головний біль;

нудота та блювання;

біль у животі;

кашель і утруднене дихання.

У важких випадках вірус здатен викликати серйозне ураження легень, нирок та серцево-судинної системи. Однією з найнебезпечніших форм є хантавірусний легеневий синдром, при якому у пацієнтів стрімко розвивається дихальна недостатність. Саме ця форма має високий рівень смертності.