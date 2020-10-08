Один недолік безпеки у високотехнологічному поясі вірності для чоловіків дає можливість хакерам одночасно заблокувати всі використовувані пристрої.

Пояс вірності (або цнотливості) Cellmate Qiui продається в Інтернеті приблизно за 190 доларів за штуку. Його мета – дати партнеру контроль над доступом до вашого інтимного місця, повідомляє BBC.

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Cellmate Qiui підключається до смартфона за допомогою Bluetooth і керується віддалено. Тобто людина може заблокувати або розблокувати пояс вірності свого партнера перебуваючи на відстані.

Загалом, по всьому світу було продано 40 000 таких екземплярів.

Дослідники безпеки знайшли спосіб обдурити сервер, розкрити ім'я кожного власника пристрою та навіть координати.Окрім цього, за їхніми словами, вони можуть розкрити унікальний код, призначений кожному.

Це може бути використано для заблокування будь-якого пристрою, а носій не зможе з цим нічого зробити без механічного втручання.



Пристрій використовується у всьому світі / Зображення BBC

Команда фахівців повідомила розробників про проблему й ті оновили свою програму та серверний інтерфейс прикладного програмування (API). Але ті люди, які не оновили додаток, теоретично залишалися під загрозою.

Партнери з тестування надсилали до компанії листи, в яких закликали це вирішити, але там відповіли, що розв'язання цієї задачі створює ще більше проблем.

Розробники заявили, що немає жодних доказів того, що хтось використовував Cellmate Qiui для заподіяння шкоди. Втім, один користувач повідомляв, що був заблокованим через іншу помилку і в нього залишився шрам, який загоювався близько місяця.