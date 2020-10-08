Хакеры могут безвозвратно заблокировать мужские пояса верности по всему миру в один клик
Один недостаток безопасности в высокотехнологичном поясе верности для мужчин дает возможность хакерам одновременно заблокировать все используемые устройства.
Пояс верности (или целомудрия) Cellmate Qiui продается в Интернете примерно за 190 долларов за штуку. Его цель – дать партнеру контроль над доступом к вашему интимному месту, сообщает BBC.
К теме Что такое стелсинг и когда секс без презерватива – насилие
Cellmate Qiui подключается к смартфону с помощью Bluetooth и управляется удаленно. То есть человек может заблокировать или разблокировать пояс верности своего партнера находясь на расстоянии.
В общем, по всему миру было продано 40 000 таких экземпляров.
Исследователи безопасности нашли способ обмануть сервер, раскрыть имя каждого владельца устройства и даже координаты. Кроме этого, по их словам, они могут раскрыть уникальный код, назначенный каждому.
Это может быть использовано для блокирования любого устройства, а носитель не сможет с этим ничего сделать без механического вмешательства.
Устройство используется во всем мире / Изображение BBC
Команда специалистов сообщила разработчикам о проблеме и те обновили свою программу и серверный интерфейс прикладного программирования (API). Но те люди, которые не обновили приложение, теоретически оставались под угрозой.
Партнеры по тестированию присылали в компанию письма, в которых призывали это решить, но там ответили, что решение этой задачи создает еще больше проблем.
Разработчики заявили, что нет никаких доказательств того, что кто-то использовал Cellmate Qiui для нанесения ущерба. Впрочем, один пользователь сообщал, что был заблокирован из-за другой ошибки и у него остался шрам, который заживал около месяца.