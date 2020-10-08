Один недостаток безопасности в высокотехнологичном поясе верности для мужчин дает возможность хакерам одновременно заблокировать все используемые устройства.

Пояс верности (или целомудрия) Cellmate Qiui продается в Интернете примерно за 190 долларов за штуку. Его цель – дать партнеру контроль над доступом к вашему интимному месту, сообщает BBC.

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Cellmate Qiui подключается к смартфону с помощью Bluetooth и управляется удаленно. То есть человек может заблокировать или разблокировать пояс верности своего партнера находясь на расстоянии.

В общем, по всему миру было продано 40 000 таких экземпляров.

Исследователи безопасности нашли способ обмануть сервер, раскрыть имя каждого владельца устройства и даже координаты. Кроме этого, по их словам, они могут раскрыть уникальный код, назначенный каждому.

Это может быть использовано для блокирования любого устройства, а носитель не сможет с этим ничего сделать без механического вмешательства.



Устройство используется во всем мире / Изображение BBC

Команда специалистов сообщила разработчикам о проблеме и те обновили свою программу и серверный интерфейс прикладного программирования (API). Но те люди, которые не обновили приложение, теоретически оставались под угрозой.

Партнеры по тестированию присылали в компанию письма, в которых призывали это решить, но там ответили, что решение этой задачи создает еще больше проблем.

Разработчики заявили, что нет никаких доказательств того, что кто-то использовал Cellmate Qiui для нанесения ущерба. Впрочем, один пользователь сообщал, что был заблокирован из-за другой ошибки и у него остался шрам, который заживал около месяца.