Є думка, що через гострий перець може розвинутися виразка шлунка. Це не так. Причина виразки зовсім не гостра їжа, а інфекція, що викликає бактерія Helicobacter pylori. Також гостра їжа не викликає геморою, але при анальних тріщинах може посилювати симптоми.

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Користь гострого перцю

Гострий перець містить капсаїцин – антиоксидант із протизапальними властивостями, який допомагає зняти біль у м'язах та суглобах. Мазь з капсаїцином використовують при ревматоїдному артриті, псоріазі, діабетичній невропатії та постгерпетичній невралгії, яка буває через оперізуючий лишай.

Зустрічаються дані про те, що гострий перець сприяє довголіттю, знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань та до того ж допомагає схуднути. Щоб це підтвердити, потрібні додаткові дослідження. Але одна спеція навряд чи може серйозно вплинути на здоров'я, якщо не міняти спосіб життя.

Деякі дослідження кажуть, що гострий перець пригнічує вироблення соляної кислоти у шлунку та допомагає у профілактиці та загоєнні виразок. Однак, потрібні додаткові наукові дані, щоб це підтвердити.

Чи варто їсти гострі страви

Якщо вам подобається страва з гострим перцем і така їжа не завдає проблем із травленням, можна себе не обмежувати. А якщо все ж таки виникає дискомфорт, можливо, варто відмовитися від гострої їжі хоча б на якийсь час.

Щоб встановити цей зв'язок, краще вести харчовий щоденник. Людям з хворобами шлунка та кишківника, наприклад, гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, яка проявляється печією синдромом подразненого кишківника, диспепсією або запальним захворюванням кишківника, лікар може порекомендувати обмежити вживання гострого.