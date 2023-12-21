Есть мнение, что из-за острого переца может развиться язва желудка. Это не так. Причина язвы вовсе не острая пища, а инфекция, вызываемая бактерией Helicobacter pylori. Также острая пища не вызывает геморроя, но при анальных трещинах может усугублять симптомы.

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Польза острого перца

Острый перец содержит капсаицин – антиоксидант с противовоспалительными свойствами, помогающий снять боли в мышцах и суставах. Мазь с капсаицином используют при ревматоидном артрите, псориазе, диабетической невропатии и постгерпетической невралгии, которая бывает через опоясывающий лишай.

Встречаются данные о том, что острый перец способствует долголетию, снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и помогает похудеть. Чтобы подтвердить это, нужны дополнительные исследования. Но одна специя вряд ли может оказать серьезное влияние на здоровье, если не менять образ жизни.

Некоторые исследования говорят, что острый перец угнетает выработку соляной кислоты в желудке и помогает в профилактике и заживлении язв. Однако нужны дополнительные научные данные, чтобы это подтвердить.

Стоит ли есть острые блюда

Если вам нравится блюдо с острым перцем и такая еда не доставляет проблем с пищеварением, можно себя не ограничивать. А если все же возникает дискомфорт, возможно, стоит отказаться от острой пищи хотя бы на время.

Чтобы установить эту связь лучше вести пищевой дневник. Людям с болезнями желудка и кишечника, например, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, которая проявляется изжогой синдромом раздраженного кишечника, диспепсией или воспалительным заболеванием кишечника, врач может порекомендовать ограничить употребление острого.