Чоловік 53 років звернувся до приймального відділення однієї з лікарень Мюнхена через сплутану свідомість, тривожність, порушення рівноваги та мови. Лікарі діагностували у нього антихолінергічний синдром.

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Отруєння гомеопатією

Такий стан розвивається, коли в організмі надмірно пригнічений нейромедіатор ацетилхоліну. Зазвичай воно з'являється після прийому ліків, ефект яких нагадує дію атропіну. Його застосовують при виразковій та жовчнокам'яній хворобі, коліках, бронхіальній астмі з метою зняття спазму.

Лікарі з'ясували, що перед госпіталізацією пацієнт пив гомеопатичний препарат беладонни (Atropa belladonna) з розведенням D4 (1:10 000). Витяжка з цієї рослини дійсно містить атропін та здатна викликати антихолінергічний синдром.

Проте ситуація була справді незвичайною, тому що в гомеопатичних препаратах вміст діючих речовин є вкрай низьким, вони там практично відсутні.

При аналізі крові лікарі виявили у пацієнта високий вміст атропіну. Коли вони вивчили гомеопатичний препарат, який приймав пацієнт, виявилося, що вміст діючої речовини в ньому у 600 разів вищий, ніж зазначено на етикетці.

Потрібно пам'ятати про можливість поодиноких випадків ймовірної небезпечної помилки при виробництві, якщо стикаєтеся із симптомами, які розвинулися після вживання гомеопатичних препаратів,

– зазначили автори дослідження.

У чому небезпека гомеопатії

Раніше американське Управління з контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів (FDA) застерігало батьків від використання гомеопатичних засобів з беладонною у складі, які пропонують для полегшення прорізування зубів. З ними було пов'язано 10 смертей у 2010 році.

Гомеопатія – вид нетрадиційної медицини, який заснований на принципі, що подібне лікується подібним, тільки в мінімальній пропорції. Це як відрізати собі пальця і прикласти крихітну пилу, щоб зняти біль.

У дослідженнях не виявили жодних доказів, які свідчать, що гомеопатія ефективна при лікуванні будь-якого захворювання. Також жодне якісне дослідження з достатнім розміром вибірки не підтвердило, що гомеопатія викликає сильнішу дію, ніж плацебо.

Хоч плацебо приносить суб'єктивне полегшення для пацієнта, але воно не впливає на перебіг хвороби. Тому у хворого, який вірить гомеопату, є ризик запустити серйозне захворювання, коли справжні медики вже не зможуть допомогти.