Обструктивне апное — найпоширеніше порушення сну, у якому дихання постійно зупиняється через колапс верхніх дихальних шляхів. При цьому в людини непомітно виникає дефіцит кисню, зростає рівень кров'яного тиску, порушується сон. Все це підвищує ризики розвитку різних захворювань та передчасної смерті. Сонне апное проявляється частими перервами у диханні та хропінням.

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Новий метод лікування апное

Головним способом лікування цієї хвороби залишається використання приладів для штучної вентиляції легенів, громіздких та незручних. Однак потроху вчені розкривають механізми, що лежать в основі порушень дихання уві сні, що дає надію на появу значно простіших у застосуванні лікарських засобів.

Так, нещодавно довели, що помітну роль розвитку обструктивного апное грають калієві канали TASK-1 – мембранні білки, які беруть участь у контролі верхніх дихальних шляхів. Тому деякі фармацевтичні корпорації вже працюють над створенням препарату – інгібітора TASK-1. Цей засіб пройшов доклінічні та перший етап клінічних випробувань.

Препарат ефективно запобігає апное

Амаль Осман та його колеги працюють над експериментальним препаратом BAY2586116, який пригнічує TASK-1 на мембранах клітин верхніх дихальних шляхів, дозволяючи м'язам підтримувати їх відкритими уві сні. У недавніх експериментах вчені використали речовини у вигляді назальних крапель, спрею, а також при прямому нанесенні за допомогою ендоскопа.

Випробування проводили на 13 піддослідних тваринах (свинях), а також на 12 добровольцях, частина з яких отримували BAY2586116, а частина – плацебо. Потім вчені відслідковували тиск повітря у верхніх дихальних шляхах під час сну. Препарат продемонстрував відмінні результати, дозволивши зберігати повітроносні проходи відкритими в усіх учасників.