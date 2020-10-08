Якщо у вас болить голова, з великою ймовірністю це головний біль напруги (ГБН). З майже 200 видів головного болю цей – найпоширеніший.

За даними ВООЗ, епізодично нею страждають до 70% людей, а 3% відчувають понад 15 днів щомісяця.

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Як відрізнити головний біль напруги

Один тип головного болю не виключає іншого. Але вичислити, що зараз у вас саме ГБН можна за деякими ознаками.

На відміну від мігрені або кластерної цефалгії, головний біль напруги не такий сильний. Біль наче обручем охоплює голову з усіх боків і сильно здавлює лоб і потилицю. Звичайна фізичне навантаження, звук і світло не посилюють напад. Очі не сльозяться, немає нудоти та блювоти. Хоча апетиту теж може не бути. Біль тупий і давить, а не гострий і пульсуючий. Зазвичай триває від 30 хвилин до 7 днів.

Чому виникає головний біль напруги

Вважається, що цей біль викликаний напругою м'язів шиї та голови. Спровокувати раптовий м'язовий спазм може стрес, втома або погана постава. Тригерами можуть бути й неочевидні речі: деяка їжа, алкоголь, перенапруження очей, застуда або недосипання.

Коли терміново звертатися до лікаря

Дуже сильний головний біль, який виник раптово.

З'явилися висип і пропасниця.

Стало важко повертати шию і розмовляти.

Одночасно з'явилася проблема із зором, наприклад, предмети почали двоїтися.

Біль виникла після удару головою.

Біль такого характеру виникла вперше після 50 років.

Біль повністю проходить лежачи, але посилюється стоячи.

Необов'язково йти до лікаря, якщо голова болить рідко і вам вистачає звичайної таблетки на зразок ібупрофену або парацетамолу. Коли ви зрозумієте, що дозу доводиться збільшувати, а голова болить частіше двох разів на тиждень, варто записатися до невролога.

Лікування головного болю напруги

Деякі препарати від хронічного головного болю напруги може виписати тільки лікар. Для профілактики ГБН використовуються антидепресанти та протисудомні. Але краще звернути увагу на те, що провокує головний біль саме у вас. Якщо змінити спосіб життя – налагодити сон, регулярно пити воду, вчасно їсти та додати помірні фізичні навантаження – можна зменшити кількість днів головного болю напруги.