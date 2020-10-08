Если у вас болит голова, с большой вероятностью это головная боль напряжения (ГБН). Из почти 200 видов головной боли эта – самая распространенная.

По данным ВОЗ, эпизодически ею страдают до 70% людей, а 3% испытывают более 15 дней ежемесячно.

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Как отличить головную боль напряжения

Один тип головной боли не исключает другого. Но вычислить, что сейчас у вас именно ГБН, можно по некоторым признакам.

В отличие от мигрени или кластерной цефалгии, головная боль напряжения не такая сильная.

Боль словно обручем охватывает голову со всех сторон и сильно сдавливает лоб и затылок.

Обычная физическая нагрузка, звук и свет не усиливают приступ.

Глаза не слезятся, нет тошноты и рвоты. Хотя аппетита тоже может не быть.

Боль тупая и давящая, а не острая и пульсирующая.

Обычно длится от 30 минут до 7 дней.

Почему возникает головная боль напряжения

Считается, что эта боль вызвана напряжением мышц шеи и головы. Спровоцировать внезапный мышечный спазм может стресс, усталость или плохая осанка. Триггерами могут быть и неочевидные вещи: некоторая пища, алкоголь, перенапряжение глаз, простуда или недосыпание.

Когда срочно обращаться к врачу

Очень сильная головная боль, которая возникла внезапно.

Появились сыпь и лихорадка.

Стало трудно поворачивать шею и разговаривать.

Одновременно появилась проблема со зрением, например, предметы начали двоиться.

Боль возникла после удара головой.

Боль такого характера возникла впервые после 50 лет.

Боль полностью проходит лежа, но усиливается стоя.

Необязательно идти к врачу, если голова болит редко и вам хватает обычной таблетки вроде ибупрофена или парацетамола. Когда вы поймете, что дозу приходится увеличивать, а голова болит чаще двух раз в неделю, стоит записаться к неврологу.

Лечение головной боли напряжения

Некоторые препараты от хронической головной боли напряжения может выписать только врач. Для профилактики ГБН используются антидепрессанты и противосудорожные. Но лучше обратить внимание на то, что провоцирует головную боль именно у вас. Если изменить образ жизни – наладить сон, регулярно пить воду, вовремя есть и добавить умеренные физические нагрузки – можно уменьшить количество дней головной боли напряжения.