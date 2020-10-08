Головная боль напряжения: почему возникает, как различить и лечить
Если у вас болит голова, с большой вероятностью это головная боль напряжения (ГБН). Из почти 200 видов головной боли эта – самая распространенная.
По данным ВОЗ, эпизодически ею страдают до 70% людей, а 3% испытывают более 15 дней ежемесячно.
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Как отличить головную боль напряжения
Один тип головной боли не исключает другого. Но вычислить, что сейчас у вас именно ГБН, можно по некоторым признакам.
- В отличие от мигрени или кластерной цефалгии, головная боль напряжения не такая сильная.
- Боль словно обручем охватывает голову со всех сторон и сильно сдавливает лоб и затылок.
- Обычная физическая нагрузка, звук и свет не усиливают приступ.
- Глаза не слезятся, нет тошноты и рвоты. Хотя аппетита тоже может не быть.
- Боль тупая и давящая, а не острая и пульсирующая.
- Обычно длится от 30 минут до 7 дней.
Почему возникает головная боль напряжения
Считается, что эта боль вызвана напряжением мышц шеи и головы. Спровоцировать внезапный мышечный спазм может стресс, усталость или плохая осанка. Триггерами могут быть и неочевидные вещи: некоторая пища, алкоголь, перенапряжение глаз, простуда или недосыпание.
Когда срочно обращаться к врачу
- Очень сильная головная боль, которая возникла внезапно.
- Появились сыпь и лихорадка.
- Стало трудно поворачивать шею и разговаривать.
- Одновременно появилась проблема со зрением, например, предметы начали двоиться.
- Боль возникла после удара головой.
- Боль такого характера возникла впервые после 50 лет.
- Боль полностью проходит лежа, но усиливается стоя.
Необязательно идти к врачу, если голова болит редко и вам хватает обычной таблетки вроде ибупрофена или парацетамола. Когда вы поймете, что дозу приходится увеличивать, а голова болит чаще двух раз в неделю, стоит записаться к неврологу.
Лечение головной боли напряжения
Некоторые препараты от хронической головной боли напряжения может выписать только врач. Для профилактики ГБН используются антидепрессанты и противосудорожные. Но лучше обратить внимание на то, что провоцирует головную боль именно у вас. Если изменить образ жизни – наладить сон, регулярно пить воду, вовремя есть и добавить умеренные физические нагрузки – можно уменьшить количество дней головной боли напряжения.