Науковці довели, що глобальне потепління збільшує ризик серцевих захворювань. За останні десятиліття їх стало в рази більше.

Екстремальні температури, як холодні, так і гарячі, є відомими факторами ризику серцево-судинної захворюваності та смертності. Глобальна зміна клімату збільшує тривалість та інтенсивність таких екстремальних температур, пише EurekAlert.

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Як зміна клімату впливає на серцево-судинну систему

У новому дослідженні вчені використовували дані про 1 855 717 госпіталізаціях з хворобами серця у Квінсленді (Австралія), в період з 1995 по 2016 роки, щоб вивчити зв'язок між температурою і госпіталізацією.

У період з 1995 до 2016 року середньодобова температура у Квінсленді збільшилася з 20,9 ° C до 21,7 ° C, а щорічне число серцево-судинних госпіталізацій збільшилася від 46 730 до 123 477.

Незалежно від віку, статті й кліматичних зон відносний ризик серцево-судинних госпіталізацій, пов'язаних з високими температурами, збільшувався з часом, але вплив низьких температур з часом зменшувалася. Подальше збільшення величини теплового впливу було більшим у чоловіків, ніж у жінок. Та вищим у людей у ​​віці до 70 років в порівнянні з людьми у віці 70 років і старше.

З огляду на зв'язок між високими температурами, госпіталізацією через хвороби серцево-судинної системи і прискоренням глобального потепління, ми підкреслюємо тривожну тенденцію,

– зазначили вчені.