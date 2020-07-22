Ученые доказали, что глобальное потепление увеличивает риск сердечных заболеваний. За последние десятилетия их стало в разы больше.

Экстремальные температуры, как холодные, так и горячие, являются известными факторами риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Глобальное изменение климата увеличивает продолжительность и интенсивность таких экстремальных температур, пишет EurekAlert.

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Как изменение климата влияет на сердечно-сосудистую систему

В новом исследовании ученые использовали данные о 1 855 717 госпитализациях с болезнями сердца в Квинсленде (Австралия), в период с 1995 по 2016 годы, чтобы изучить связь между температурой и госпитализацией.

В период с 1995 до 2016 годы среднесуточная температура в Квинсленде увеличилась с 20,9°C до 21,7°C, а ежегодное число сердечно-сосудистых госпитализаций увеличилось с 46 730 до 123 477.

Независимо от возраста, пола и климатических зон относительный риск сердечно-сосудистых госпитализаций, связанных с высокими температурами, увеличивался со временем, но влияние низких температур со временем уменьшалось. Дальнейшее увеличение величины теплового воздействия было большим у мужчин, чем у женщин. И выше у людей в возрасте до 70 лет по сравнению с людьми в возрасте 70 лет и старше.

Учитывая связь между высокими температурами, госпитализацией из-за болезней сердечно-сосудистой системы и ускорением глобального потепления, мы подчеркиваем тревожную тенденцию,

– отметили ученые.