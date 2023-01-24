Небезпечний герпес

За оцінками ВООЗ, герпес — найпоширеніша інфекція у світі: її мають до 90% населення планети. Цей вірус буває двох типів: перший передається в основному через рот і викликає виразки на губах, а другий відносять до інфекцій, які передаються статевим шляхом.

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Вірус герпесу першого типу довгий час вважався невинним супутником людства, який турбує свого носія, зрідка псуючи важливі фотографії болячками на видному місці. Проте нещодавно вчені з'ясували, що інфекція може бути причиною деменції та інших захворювань. При цьому від нього немає ні вакцин, ні ліків.

Зовні герпес проявляється, переважно, як виразки на губах, але "живе" він в нервовій системі людини. І довгий час було незрозуміло, як саме, проникнувши через зовнішні покриви тіла, вірус потрапляє в нерви і далі в мозок.

Як герпес потрапляє у мозок

Також під питанням залишався механізм роботи імунітету: чому імунна система не відбиває атаки на мозок. Виявилося, що вірус дурить і ламає сигнальний білок під назвою STING, який відповідає за інфекційну безпеку нейронів.

Щоб переміститися зі шкіри в мозок, герпес "викрадає" з епітеліальних клітин транспортний білок – кінезин. Одна з функцій цієї молекули – везикулярний транспорт: переміщення різних речовин із клітини у зовнішнє середовище та назад (за дослідження цього механізму у 2013 році дали Нобелівську премію).

Кінезін – це рухливий білок, який до того ж може "перевозити вантажі". Герпес приєднується до цих молекул ще на етапі зараження в шкірі. Тобто не тільки використовує людські клітини для розмноження, як це роблять усі віруси, а й доповнює чужими білками власну будову. Вчені сподіваються, що в майбутньому вдасться завадити герпесу викрадати кінезин і запобігати попаданню герпесу в мозок.