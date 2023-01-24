Опасный герпес

По оценкам ВОЗ, герпес является самой распространенной инфекцией в мире: ее имеют до 90% населения планеты. Этот вирус бывает двух типов: первый передается в основном через рот и вызывает язвы на губах, а второй относят к инфекциям, передающимся половым путем.

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Вирус герпеса первого типа долгое время считался невинным спутником человечества, беспокоящего своего носителя, изредка портя важные фотографии болячками на видном месте. Однако недавно ученые выяснили, что инфекция может являться причиной деменции и других заболеваний. При этом от него нет ни вакцин, ни лекарства.

Внешне герпес проявляется преимущественно как язвы на губах, но "живет" он в нервной системе человека. И долгое время было непонятно, как именно, проникнув через наружные покровы тела, вирус попадает в нервы и дальше в мозг.

Как герпес попадает в мозг

Также под вопросом оставался механизм работы иммунитета: почему иммунная система не отражает атаку на мозг. Оказалось, что вирус обманывает и ломает сигнальный белок под названием STING, отвечающий за инфекционную безопасность нейронов.

Чтобы переместиться из кожи в мозг, герпес похищает из эпителиальных клеток транспортный белок – кинезин. Одна из функций этой молекулы – везикулярный транспорт: перемещение различных веществ из клетки во внешнюю среду и обратно (при исследовании этого механизма в 2013 году дали Нобелевскую премию).

Кинезин – это подвижный белок, который к тому же может перевозить грузы. Герпес присоединяется к этим молекулам еще на этапе инфицирования в коже. То есть не только использует человеческие клетки для размножения, как это делают все вирусы, но и дополняет чужими белками собственное строение. Ученые надеются, что в будущем удастся помешать герпесу похищать кинезин и предотвращать попадание герпеса в мозг.