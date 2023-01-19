Екзема або атопічний дерматит викликає почервоніння, свербіж та лущення шкіри. Це хронічне захворювання зазвичай проявляється у дитячому віці і може супроводжувати людину протягом усього життя – повному лікуванню воно не піддається. Поширеність захворювання серед розвинених країн становить до 20%, серед дорослого населення – 2 – 8%.

Також на тему: Чи можна перерости атопічний дерматит

Нове дослідження атопічного дерматиту

У своїй науковій роботі фахівці лікарні жіночого коледжу в Торонто зазначили, що зв'язок між атопічним дерматитом, зростом та вагою дітей оцінювався лише у кількох невеликих дослідженнях, і результати були суперечливими.

Щоб підтвердити або спростувати цю гіпотезу, вчені скористалися даними канадського дослідження TARGet Kids, яке тривало з 2008 до 2021 року. У ньому брали участь діти віком 5 років і молодше, за станом їхнього здоров'я стежили в міру дорослішання. У новий аналіз було включено дані 10,6 тисячі дітей у віці 2 роки.

Вчені зосередилися на результатах анкетування батьків, у яких вони у тому числі відповідали на питання про симптоми дерматиту у маленьких учасників, а також вказували зріст та масу тіла кожного з них.

Атопічний дерматит впливай на зріст та вагу дітей

Виявилося, що діти з екземою у віці 2 років були в середньому на 0,5 сантиметрів нижчими порівняно з однолітками без цього захворювання, а у віці 5 років – вже на 0,6 см. Але є й хороші новини: ця різниця нівелювалася майже у всіх учасників із дерматитом по досягненню 14 років.

Вчені також виявили прямий зв'язок дерматиту та надмірної ваги у різних вікових групах. Поки невідомо, чи збережуться ці відмінності щодо досягнення дорослого віку. Щоб це з'ясувати, необхідні більші та триваліші спостереження, зазначили автори дослідження.