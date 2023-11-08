Перевірка води на гепатит у Вінниці

Експерти провели перевірку води в різних точках, включаючи безпосередньо з місця водозабору (річка Південний Буг), із резервуарів чистої води перед подачею її в мережу, а також із централізованої мережі в різних районах міста.

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На момент 8 листопада на Вінниччині 45 пацієнтів із гепатитом А перебували на стаціонарному лікуванні, загалом було лабораторно підтверджено 250 випадків зараження цим вірусом, включаючи 36 дітей.



Все про гепатит A / Інфографіка 24 Каналу

Що відомо про спалах гепатиту у Вінниці

У вінницькій громаді зафіксували перший випадок захворювання на гепатит А 16 жовтня. Наразі проводиться попереднє розслідування для визначення можливих джерел інфекції, розглядаються чотири ймовірних джерела зараження.

З метою запобігання поширенню інфекції серед школярів, з 30 жовтня переведені на онлайн-навчання. У місті також відбувається вакцинація медичних працівників і проводиться щоденна дезінфекція громадського транспорту.

Позитивні випадки захворювання на гепатит А були зафіксовані в п'ятьох районах Вінниччини, зокрема в Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.



