Проверка воды на гепатит в Виннице

Эксперты провели проверку воды в разных точках, включая непосредственно с места водозабора (река Южный Буг), из резервуаров чистой воды перед подачей в сеть, а также из централизованной сети в разных районах города.

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На момент 8 ноября в Винницкой области 45 пациентов с гепатитом А находились на стационарном лечении, в общей сложности было лабораторно подтверждено 250 случаев заражения этим вирусом, включая 36 детей.



Все о гепатите A / Инфографика 24 Канала

Что известно о вспышке гепатита в Виннице

В винницком обществе зафиксировали первый случай заболевания гепатитом А 16 октября. В настоящее время проводится предварительное расследование для определения возможных источников инфекции, рассматриваются четыре возможных источника заражения.

С целью предотвращения распространения инфекции среди школьников, с 30 октября переведены на онлайн-обучение. В городе также проходит вакцинация медицинских работников и проводится ежедневная дезинфекция общественного транспорта.

Положительные случаи заболевания гепатитом А были зафиксированы в пяти районах Винницкой области, в частности в Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине.



