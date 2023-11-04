По состоянию на вечер 3 ноября количество сообщений о вирусном гепатите A в регионе возросло до 276. Лабораторно подтверждено 243 случая.

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В Винницкой области возросло количество больных гепатитом А

В больницах остаются 54 пациента. По данным Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА, в области для пациентов с инфекционными болезнями выделено 338 коек.



Возросло количество больных Гепатитом А / Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней

В регионе продолжаются проверки

Тем временем Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней отмечает, что вспышку заболевания до сих пор не обнаружили. На наличие возбудителя инфекции проверяют, в частности, питьевую воду – сейчас результаты анализов отвечают требованиям Государственных санитарных норм.

Также осуществляется медицинское наблюдение за контактными лицами в домашних кругах. В настоящее время обследовано 66 человек, контактировавших с больными, у 3 из них обнаружили иммуноглобулины М к вирусу гепатита А, то есть антитела.

Для того чтобы остановить распространение инфекции, специалисты проводят лабораторные обследования торговых рынков "Привокзальный-1", "Привокзальный-2", "Вишенка", "Урожай", "Центральный", торгового центра "Мир". Пока все результаты отрицательные – то есть вируса гепатита А в овощах и фруктах не обнаружили.

Люди продолжают вакцинироваться

В регионе против вирусного гепатита А уже вакцинировались 586 человек, из которых: 538 медицинских работников и 48 контактных лиц, в том числе 6 детей.