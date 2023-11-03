К сожалению, по Украине распространяется гепатит. 3 ноября стало известно о том, что больные есть и в Тернопольской области.

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Сколько больных гепатитом в Тернопольской области

Вирусный гепатит А лабораторно подтвердили у жительниц одной из общин Тернопольской области. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины.

Женщина находится в инфекционном отделении одной из больниц области. Медики ведут эпидемиологическое расследование и проводят отбор биоматериала контактных лиц и из внешней среды.

Городские власти обещают держать ситуацию на контроле.

В каких областях уже распространился гепатит

Первой приняла удар Винница – 16 октября там зафиксировали вспышку гепатита А. На 30 октября количество заболевших составило уже 174 человека, из них 32 ребенка. Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился к жителям Винницы с призывом пить только кипяченую или бутылированную воду.