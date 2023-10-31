Пропагандисты распространяют информацию, якобы вспышку гепатита A в Винницкой области - результат "работы биолабораторий и уничтоженной медицины".

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Что на самом деле происходит в Виннице

В Виннице действительно наблюдается вспышка гепатита А. По состоянию на 30 октября госпитализирован 144 человека с подтвержденным диагнозом, а 32 пациента уже выписаны из больниц. Первая вспышка гепатита A в области зарегистрирован 16 октября, с тех пор зафиксировали 231 случай заражения.

Сейчас проводится полноценное эпидемиологическое расследование этой ситуации, опрашиваются все имеющие симптомы, кто был госпитализирован в учреждение здравоохранения, выясняются все возможные факторы: посещение массовых мероприятий и употребление одинаковых продуктов – таких факторов не установлено, расследование продолжается. Исследуются также пробы из окружающей среды, питьевой воды. Пока нет положительных находок,

– отмечал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона 26 октября.

28 октября команда Министерства здравоохранения во главе с Игорем Кузиным прибыла на Виннитчину, чтобы изучить ситуацию на месте и принять все необходимые меры для установления источника инфицирования. К работе на месте привлечены все службы специалистов Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней, группа оперативного реагирования Центра общественного здоровья Украины: врачи-эпидемиологи, специалисты по лабораторной диагностике, биобезопасности и биозащите.

Гепатит A - что это? Это вызванное вирусом гепатита A заболевание, поражающее печень. Профилактикой гепатита A является соблюдение правил личной гигиены, обработки воды и пищи, а также вакцинация.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, на уровне страны имеется 13 тысяч доз вакцины против гепатита A, равномерно распределены между каждой областью. В случае дополнительной потребности в вакцине в Винницкой области необходимое количество вакцин перенаправят из резерва других областей. 30 октября стало известно, что Винницкая область получила от Министерства 1060 доз вакцины для прививок медиков, привлеченных в ликвидации вспышки, и 1100 доз вакцины для прививки детей.

Подобные вспышки в других странах

Подобные вспышки не означают, что медицина в Украине "уничтожена". Например, в США в марте 2022 года фиксировали вспышки заболеваемости гепатитом A в таких штатах как Калифорния, Гавайи, Орегон и Вашингтон. В 2023 году подобная вспышка состоялся в Калифорнии, Аризоне, Миннесоти и Северной Дакоте. В обоих случаях причиной стала импортированная из Мексики клубника, ее употребляли все опрошенные больные. В таких штатах как Индиана, Мэриленд и Пенсильвания, постоянно фиксируются новые случаи заболеваемости. Украинская система здравоохранения оперативно отреагировала на распространение вируса, что наоборот свидетельствует о ее дееспособности.

Ситуация контролируется. Сейчас нужно выявлять контактных лиц, контролировать их, обследовать. Будет немного увеличиваться количество, но мы все локализуем,

– сообщает заместитель директора Департамента здравоохранения и реабилитации ОВА Татьяна Бондаренко.

В рамках Программы по уменьшению биологической угрозы США инвестировал в создание диагностической лаборатории для Винницкого областного лабораторного центра (ГУ "Винницкий областной лабораторный центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины"). Факт вклада иностранных инвестиций не делает центр "тайной американской биолабораторией". Государственная лаборатория абсолютно открыта проводит исследования электромагнитных полей, санитарно-гигиенические, радиологические, бактериологические, вирусологические, паразитологические исследования с диагностической и профилактической целью.

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО "Делойт Консалтинг" в рамках контракта №72012118C00001.

Автор: Алина Тропинина