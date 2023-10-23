Зокрема, лікування отримують шестеро дітей. Медики наголосили, що таку кількість хворих фіксують вперше за останні 10 років, і прогнозують, що кількість інфікованих може зрости.

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Імовірна причина спалаху – заражена вода

Спалах гепатиту А може бути пов'язаний із брудною водою. Більшість пацієнтів розповіли, що перед тим, як захворіти, пили воду з автоматів самообслуговування, розміщених у різних районах Вінниці.

Заступник директора Центру контролю та профілактики хвороб Олександр Загорулько підтвердив, що інформація про можливе забруднення води перевіряється.

Наразі проводять лабораторні дослідження, відбирають проби – як від хворих із підозрою, так і проби води з централізованих і децентралізованих джерел. Відбирається вода з приватних автоматів, які є у Вінниці,

– зазначив він.

Як захиститись

Медики прогнозують, що хвиля захворюваності на гепатит А може зростати. При поганому самопочутті людям слід відразу здавати аналізи та звертатись по кваліфіковану допомогу.

Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання заражених продуктів харчування та води або при безпосередньому контакті з інфікованою особою.

Аби уникнути інфікування гепатитом А, слід мити руки перед їжею, мити фрукти й овочі водою, у чистоті якої немає сумнівів. Не вживати недостатньо оброблене м'ясо, рибу, особливо морепродукти.