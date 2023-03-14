Нове дослідження гендерної рівності

Згідно з останнім звітом Всесвітнього економічного форуму, такі глобальні події, як зростання вартості життя, пандемія, конфлікти всередині країн та між ними, а також міграція населення, гальмують досягнення рівності між чоловіками та жінками. Припускають, що це заважає людям жити краще та довше.

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Багато чинників, які визначають тривалість вашого життя, наприклад умови роботи та життя, вплив забруднення, доступ до медичної допомоги, освіта, дохід і соціальна підтримка, – залежать від гендерних відмінностей у всьому світі,

– розповіла авторка дослідження доктор Кет Піньо-Гомес.

Щоб з'ясувати, чи пов'язана гендерна рівність з очікуваною тривалістю життя (від звичайної відрізняється тим, що передбачає таку ж смертність, як і зараз), дослідники користувалися глобальним індексом гендерного розриву. Вони взяли з нього такі параметри, як економічні, політичні можливості та рівень освіти жінок.

Гендерна рівність продовжує життя

"У міру того, як країни досягають більшого прогресу в напрямку гендерної рівності, а жінки отримують можливість повніше брати участь у політичному, економічному та соціальному житті, усе суспільство пожинає плоди", – додали вчені.

Згідно з результатами дослідження, гендерна рівність в освіті найсильніше пов'язана зі зростанням тривалості життя як жінок, так і чоловіків. І загалом зменшення гендерного розриву мінімум на 10% продовжує всім життя.