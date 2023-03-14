Новое исследование гендерного равенства

Согласно последнему отчету Всемирного экономического форума, такие глобальные события, как рост стоимости жизни, пандемия, конфликты внутри и между ними, а также миграция населения, тормозят достижение равенства между мужчинами и женщинами. Предполагают, что это мешает людям жить лучше и дольше.

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Многие факторы, определяющие продолжительность вашей жизни, например условия работы и жизни, влияние загрязнения, доступ к медицинской помощи, образование, доход и социальная поддержка – зависят от гендерных различий во всем мире,

– рассказала автор исследования доктор Кэт Пиньо-Гомес.

Чтобы выяснить, связано ли гендерное равенство с ожидаемой продолжительностью жизни (от обычной отличается тем, что предполагает такую же смертность, как сейчас), исследователи пользовались глобальным индексом гендерного разрыва. Они взяли из него такие параметры как экономические, политические возможности и уровень образования женщин.

Гендерное равенство продлевает жизнь

"По мере того, как страны достигают большего прогресса в направлении гендерного равенства, а женщины получают возможность более полно участвовать в политической, экономической и социальной жизни, все общество пожинает плоды", – добавили ученые.

Согласно результатам исследования, гендерное равенство в образовании сильнее всего связано с ростом продолжительности жизни как женщин, так и мужчин. И вообще уменьшение гендерного разрыва минимум на 10% продлевает всем жизнь.